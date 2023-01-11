Байден заявил, что удивлен обнаружению секретных документов в его офисе

«Я был удивлен, узнав, что в этот офис (в здании Пенсильванского центра имени Байдена.— “Ъ”) были доставлены какие-либо правительственные документы», — сказал Байден, отвечая на вопросы журналистов (цитата по CNN).
Американский президент подчеркнул, что ему неизвестно, что содержится в документах, найденных в офисе в Вашингтоне, которым он пользовался, когда был почетным профессором Пенсильванского университета.
Личные поверенные президента обнаружили документы еще в ноябре. По словам господина Байдена, они были найдены в коробке, которая лежала в шкафу, вместе с другими бумагами. Адвокаты президента сразу уведомили о случившемся Национальный архив США, куда должны передаваться все подобные документы.
«Люди знают, что я серьезно отношусь к секретным документам, секретной информации», — сказал он.
«И мы в полной мере сотрудничаем в рамках проверки, которая, как я надеюсь, будет вскоре завершена. И тогда будет больше подробностей», — добавил Джо Байден.
По данным СМИ, среди секретных документов, найденных в здании вашингтонского аналитического центра, есть в том числе материалы, связанные с Украиной, Ираном и Великобританией.
В августе прошлого года похожая ситуация произошла с предыдущим президентом США Дональдом Трампом. Из его поместья во Флориде изъяли 11 комплектов документов с секретной информацией.