Турция выступила за открытие гумкоридора для раненных на Украине

Турция рассчитывает на открытие гуманитарного коридора между РФ и Украиной при посредничестве Анкары для помощи пострадавшим от кризиса на Украине детям, женщинам и раненым, сообщил ранее турецкий омбудсмен Шереф Малкоч.
«Шереф-бей (омбудсмен Турции) говорит о том, можно ли открыть коридор для раненых (из-за ситуации на Украине). Мы поддерживаем это. Мы привозили раненых из Сирии, Азербайджана и Ливии, лечили их в наших госпиталях и снова отправляли обратно. Это наша гуманитарная обязанность. Мы продолжим работу в этом направлении», — сказал Эрдоган, выступая перед участниками международной конференции по правам человека в Анкаре.