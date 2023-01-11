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16:54 (мск), источник: © РИА Новости

Турция выступила за открытие гумкоридора для раненных на Украине

АНКАРА, 11 янв — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара поддерживает открытие гуманитарного коридора для раненых в связи с ситуацией на Украине, готова взять на себя их лечение.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Турция рассчитывает на открытие гуманитарного коридора между РФ и Украиной при посредничестве Анкары для помощи пострадавшим от кризиса на Украине детям, женщинам и раненым, сообщил ранее турецкий омбудсмен Шереф Малкоч.

«Шереф-бей (омбудсмен Турции) говорит о том, можно ли открыть коридор для раненых (из-за ситуации на Украине). Мы поддерживаем это. Мы привозили раненых из Сирии, Азербайджана и Ливии, лечили их в наших госпиталях и снова отправляли обратно. Это наша гуманитарная обязанность. Мы продолжим работу в этом направлении», — сказал Эрдоган, выступая перед участниками международной конференции по правам человека в Анкаре.

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