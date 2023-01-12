Пушилин назвал материалы украинских СМИ о зеленом коридоре «дешевым спектаклем»

«Когда в украинских средствах массовой информации в очередной раз разыгрывается дешевый спектакль на тему организации “зеленого коридора” для спасения солдат, попавших в окружение в районе Соледара, вспоминается следующее. Ровно 80 лет назад началась операция советских войск по ликвидации сталинградского котла. Представьте заявление Геббельса о возможности договориться с русскими о применении к войскам Паулюса “процедуры экстракшн”, — написал Пушилин.
Украинское издание «Страна» сообщало, что после встречи российского и украинского омбудсменов Татьяны Москальковой и Дмитрия Лубинца в Турции, в офисе турецкого уполномоченного по правам человека заявили о том, что рассчитывают на открытие гуманитарного коридора между РФ и Украиной при посредничестве Турции.