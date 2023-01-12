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03:45 (мск), источник: ТАСС

Пушилин назвал материалы украинских СМИ о зеленом коридоре «дешевым спектаклем»

ДОНЕЦК, 12 января. /ТАСС/. Заявления об открытии гуманитарного коридора, растиражированные украинскими СМИ, являются дешевым спектаклем, написал в четверг в своем Telegram-канале врио главы ДНР Денис Пушилин.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Когда в украинских средствах массовой информации в очередной раз разыгрывается дешевый спектакль на тему организации “зеленого коридора” для спасения солдат, попавших в окружение в районе Соледара, вспоминается следующее. Ровно 80 лет назад началась операция советских войск по ликвидации сталинградского котла. Представьте заявление Геббельса о возможности договориться с русскими о применении к войскам Паулюса “процедуры экстракшн”, — написал Пушилин.

Украинское издание «Страна» сообщало, что после встречи российского и украинского омбудсменов Татьяны Москальковой и Дмитрия Лубинца в Турции, в офисе турецкого уполномоченного по правам человека заявили о том, что рассчитывают на открытие гуманитарного коридора между РФ и Украиной при посредничестве Турции.

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