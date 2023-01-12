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11:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Лукашенко не ощутил заметных подвижек от союзных программ с Россией

Минск пока не ощутил заметных подвижек в сфере энергетики, транспорта и промышленности в ходе реализации союзных программ по экономической интеграции с Москвой.

Источник: AP 2022

Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

По его словам, при этом проделана большая работа по формированию и корректировке договорно-правовой базы межгосударственного сотрудничества.

«Как мне докладывают, по ряду вопросов медленно двигаются наши российские партнеры. Но я всегда говорю: не бывает кто-то один виноват. Где-то и мы недорабатываем», — заметил Лукашенко.

В октябре госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев сообщил, что Минск и Москва научились быстро договариваться по проблемным вопросам, а также реально смотреть на ситуацию. Как уточнил дипломат, «почерк работы над 28 союзными программами» стал заделом и ресурсом.

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