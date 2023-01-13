B Пентaгоне назвaли сроки начала обучения ВСУ работе в БМП Bradley

«Подготовка, насколько я знаю, должна начаться на следующей неделе в Германии. Мы рассчитываем, что она займет недели, не месяцы», — сказал он.
5 января президент США Джо Байден анонсировал отправку на Украину БМП Bradley. Число бронемашин, которые получит Киев, официально не объявлялось. Источники Reuters передавали, что речь идет о 50 БМП.
На следующий день США объявили о новом пакете военной помощи Украине в размере $3 млрд, в который вошли в том числе БМП Bradley и самоходные гаубицы. В Белом доме отметили, что поставки БМП Bradley потребует времени, но Вашингтон постарается реализовать это как можно быстрее.
Россия критикует поставки оружия на Украину из западных стран. В Кремле настаивают, что такие действия не помешают Москве достичь своих целей на Украине, но затянут вооруженный конфликт.