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09:33 (мск), источник: ТАСС

Члены семьи Нурсултана Назарбаева утратят право на неприкосновенность имущества

Парламент Казахстана на совместном заседании палат признал утратившим силу закон «О первом президенте Республики Казахстан — елбасы».

Источник: Reuters

АСТАНА, 13 января. /ТАСС/. Члены семьи первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева после принятого в пятницу парламентом страны решения признать утратившим силу закон «О первом президенте Республики Казахстан — елбасы (лидере нации)» потеряют право на неприкосновенность имущества и банковских счетов. Об этом сообщил журналистам в пятницу министр юстиции Казахстана Азамат Ескараев.

«Закон, который ставится сейчас на утрату, предусматривал гарантии [неприкосновенности] на имущество, счета членов семьи. Эти гарантии в случае принятия закона будут отменены», — сказал Ескараев, отвечая на вопрос, сохранятся ли гарантии неприкосновенности на имущество членов семьи Назарбаева. В то же время сохранятся все гарантии неприкосновенности, в том числе личной, для экс-президента Казахстана. Министр отметил, что в соответствии с действующим законом «О президенте Республики Казахстан» предусмотрены нормы по социальному обеспечению, охране экс-президента, предоставлению транспортных услуг и служебному жилью.

Парламент Казахстана на совместном заседании палат 13 января признал утратившим силу закон «О первом президенте Республики Казахстан — елбасы». Теперь законопроект, в котором отражено это решение парламентариев, поступит на подпись президенту Казахстана.

Закон «О первом президенте Республики Казахстан — елбасы» регламентировал статус и привилегии Назарбаева, а также членов его семьи. Назарбаеву принадлежало право обращаться к народу, выступать перед парламентом и на заседаниях правительства. Согласно закону, первый президент обладал неприкосновенностью, которая распространялась на все имущество, принадлежащее на правах частной собственности Назарбаеву и совместно проживающим с ним членам его семьи.

После отмены закона о первом президенте полномочия Назарбаева будут регулироваться конституцией и законом о президенте Казахстана, где есть отдельные главы, которые касаются бывших глав государства.

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