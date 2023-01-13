Военком Забайкалья и депутат Госдумы рассказали об отмене отсрочки от мобилизации для отцов с тремя детьми

«Решение о предоставлении отсрочки многодетным отцам отменено начальником Генерального штаба решением от 21 декабря. Документ от 4 октября отменен полностью», — сказал он. Других подробностей издание не приводит.
Об этом же сообщила депутат Госдумы Нина Останина со ссылкой на члена Совета по правам человека Ирину Киркору. По словам Останиной, пункт директивы Генштаба об отсрочке от мобилизации для отцов многодетных семей с тремя детьми был отменен. По словам Киркоры, соответствующий документ был направлен в военкоматы в конце декабря за подписью глава Генштаба Валерия Герасимова.
«Тот факт, что частичная мобилизация завершена, означает, что призывать отцов с тремя детьми не будут. Похоже, документ издан потому, что возвращать уже находящихся в зоне СВО очень тяжело. Но ведь это тоже можно и нужно было разъяснить!» — написала депутат.
Глава правозащитной группы «Агора»* Павел Чиков напомнил, что после начала мобилизации Генштаб издал указания о предоставлении отсрочки от мобилизации для мужчин с тремя детьми. При этом он отмечает, что указания были для служебного пользования и официально не были опубликованы. «Судя по всему, в конце декабря они, действительно, были отменены также без официальной публикации», — написал Чиков.
В пример он привел решения судов в Забайкалье, которые отменяют решения о возврате многодетных мобилизованных. 12 января он также опубликовал документ об отказе в отсрочке отцу троих детей в Дагестане.
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Минобороны заявило о ее завершении в октябре, однако президент не подписал соответствующий указ. О том, что в России планируется вторая волна мобилизации, говорили в разведке Украины. В Кремле отвечали, что первоисточником информации о мобилизации являются российские власти.
* В 2014 году правозащитная организация с названием «Агора» была включена в реестр НКО-иноагентов, а в 2016 году — ликвидирована по решению суда. В настоящее время действует Международная правозащитная группа «Агора» без образования юридического лица.