Узнать «Кракена»: чем опасен новый тип коронавируса В России новый штамм не замечен, но им можно заразиться на популярных курортах
Фоторепортажи
16Выбраны лучшие монохромные фотографии дикой природы
10Горячий и ароматный: подборка фактов о чае
Главное
Спецоперация на Украине
14:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Президент Бразилии решил зачистить вооруженные силы от сторонников Болсонару

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва решил зачистить вооруженные силы страны от сторонников бывшего главы государства Жаира Болсонару, заинтересованных в недавнем мятеже. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

«Было так много людей, которые были замешаны в этом, многие сотрудники военной полиции, вооруженных сил. Я убежден, что дверь президентского дворца была открыта для того, чтобы люди могли войти внутрь, потому что ни одна из дверей не сломана. Это означает, что кто-то способствовал их проникновению. Мы проведем расследование и посмотрим, что произошло на самом деле», — заявил политик.

Да Силва обвинил сотрудников военной полиции Бразилиа в беспорядках, указав, что они позволили протестующим войти в президентский дворец. Он подчеркнул, что его правительство работает над наймом государственных служащих для замены бывших или нынешних военных в команде безопасности.

8 января в столице Бразилии объявили режим ЧС из-за беспорядков, которые устроили сторонники Болсонару. Уточняется, что они потребовали отставки действующего правительства. Полиция применила слезоточивый газ, в то время как протестующие забросали сотрудников ведомства камнями.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Умер актер из «Ликвидации»
Пропавшую в декабре мать пятерых детей нашли мертвой в российском городе
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта