Путин поручил создать механизм выплаты компенсаций жертвам мошенников

«Правительству Российской Федерации совместно с Банком России рассмотреть вопрос о создании механизма выплаты банками и иными кредитными организациями компенсаций клиентам, денежные средства которых были похищены в результате мошеннических действий», — говорится в пресс-релизе.
Доклад должен быть представлен до 1 июля 2023 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава регулятора Эльвира Набиуллина.
По данным ЦБ за девять месяцев прошлого года, онлайн- и телефонные вымогатели похитили у клиентов банков более 10 миллиардов рублей, что на 11 процентов больше, чем за аналогичный период 2021 года.
На сайте Банка России существует раздел с описанием уже известных схем, рекомендациями и советами для тех, кто уже стал жертвой аферы.