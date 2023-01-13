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15:45 (мск), источник: © РИА Новости

Путин поручил создать механизм выплаты компенсаций жертвам мошенников

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Центральному банку рассмотреть возможность создания механизма выплат компенсации клиентам, пострадавшим от действий мошенников, сообщила пресс-служба Кремля.

Источник: © РИА Новости

«Правительству Российской Федерации совместно с Банком России рассмотреть вопрос о создании механизма выплаты банками и иными кредитными организациями компенсаций клиентам, денежные средства которых были похищены в результате мошеннических действий», — говорится в пресс-релизе.

Доклад должен быть представлен до 1 июля 2023 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава регулятора Эльвира Набиуллина.

По данным ЦБ за девять месяцев прошлого года, онлайн- и телефонные вымогатели похитили у клиентов банков более 10 миллиардов рублей, что на 11 процентов больше, чем за аналогичный период 2021 года.

На сайте Банка России существует раздел с описанием уже известных схем, рекомендациями и советами для тех, кто уже стал жертвой аферы.

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