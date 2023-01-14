В Турции заявили, что Анкара не будет присоединяться к западным санкциям против Москвы

«Меры, принятые к настоящему времени Западом против России, не были эффективными. Они не изменили действия России, а также не дали украинцам возможность одержать решительную военную победу. Так что нам делать? Дать этому продолжаться еще год, два, три?» — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.
«Я говорю о том, что если вы хотели изменить поведение России в этой войне, то не думаю, что это удалось. Да, мы понимаем, что в экономических санкциях есть смысл и логика. Однако если желаемый эффект был в том, чтобы загнать [президента РФ Владимира] Путина в угол, нанести удар по экономике, чтобы народ из-за страданий начал что-то вроде революции и сместил Путина, то и этого мы, очевидно, не наблюдаем», — сказал Калын.
«Во-вторых, мы хотим продолжать играть роль посредника между сторонами в этой войне. Все, чего мы смогли добиться: зерновая сделка, обмен пленными, подходы в аспектах безопасности — все это произошло благодаря нашей позиции в отношении России», — сказал он.
Калын добавил, что Турция сохраняет равноудаленный подход к сторонам конфликта, но есть «и другие страны в Европе, в Персидском заливе, которые тоже общаются с РФ». Однако, по его словам, часть из них «более доверительно относится к российской стороне, а другая часть склонна задавать больше вопросов». Это обусловлено «теми позициями, которые они заняли» по отношению к конфликту, отметил представитель президента Турции.