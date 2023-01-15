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Спецоперация на Украине
02:19 (мск), источник: Коммерсантъ

Великобритания передаст Украине 14 танков Challenger 2

Премьер Великобритании Риши Сунак объявил об усилении дипломатической и военной поддержки Украины. Лондон анонсировал передачу Киеву 14 танков Challenger 2.

Источник: AFP 2022

В ближайшие дни Великобритания также намерена начать обучение украинских военных использованию новых танков и артиллерийских орудий. Отмечается, что Лондон за последние шесть месяцев провел обучение тысяч украинских военных.

«Отправка танков Challenger 2 на Украину — это начало ускорения британской поддержки. Эскадрилья из 14 танков отправится в страну в ближайшие недели. <…> Ожидается отправка около 30 AS90, которые представляют собой большие самоходные орудия», — говорится в заявлении канцелярии премьера. Минобороны раскроет подробности нового пакета военной помощи в понедельник, 16 января.

Сунак призвал союзников к ускорению передачи оружия Киеву, которое планируется отправить в 2023 году. По его мнению, в российско-украинском конфликте «открылось окно», в котором Лондон и союзники могут оказать «максимальное влияние».

По части усиления дипломатической активности отмечаются планы министра иностранных дел Джеймса Клеверли посетить США и Канаду. Министр обороны Бен Уоллес намерен отправиться с визитами в Германию и Эстонию.

Риши Сунак объявил о планах передать Украине Challenger 2 в ходе разговора с президентом Владимиром Зеленским накануне, 14 января. Тогда не раскрывалось, сколько танков Лондон готов передать Киеву. Великобритания станет первой страной, которая поставит ВСУ тяжелые танки западного производства.

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Леонид Уварчев

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