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04:47 (мск), источник: Коммерсантъ

Telegraph: Британия пересматривает поддержку ядерной сделки после казни подданного в Иране

Великобритания может изменить свою позицию относительно Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), сообщили высокопоставленные источники The Telegraph. По информации газеты, Лондон «пересматривает свою поддержку» иранской ядерной сделки из-за казни британско-иранского гражданина Алирезы Акбари в Иране.

Источник: AP 2022

«За то время, что мы этим занимаемся, ландшафт и позиция полностью изменились — в основном из-за поведения иранского режима», — сказал источник газеты.

Алиреза Акабри занимал пост замминистра в 2000—2008 годах. Его арестовали в 2019 году. Сам он рассказывал, что его пытали на протяжении десяти месяцев и заставляли на камеру признаваться в преступлениях, которых он не совершал. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал казнь варварской. Лондон ввел санкции против генерального прокурора Ирана Мохаммада Джафара Монтазери.

В 2015 году Иран заключил соглашение о СВПД с «группой шести» (США, Россия, Китай, Великобритания, Германия, Франция). План предусматривал поэтапное снятие экономических санкций с Тегерана в обмен на сворачивание его ядерной программы. В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и возобновил действие антииранских санкций. Тегеран стал отказываться от соблюдения СВПД. Переговоры по возобновлению ядерной сделки затормозили на фоне обвинений против Ирана в поставках беспилотников России.

Леонид Уварчев

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