Во Франции не приняли от России плату за места на кладбище, где похоронены 15 тысяч русских

«В этом году город не принял денег от Кремля, позволяющих финансировать возобновление аренды российских участков», — сказал изданию глава Комитета по уходу за русскими православными захоронениями в Сент-Женевьев-де-Буа Николай Лопухин.
В материале указано, что с 2005 года российская сторона оплачивала аренду захоронений лиц, у которых не осталось родственников. Однако после отказа властей города принимать деньги от России комитет ищет альтернативные средства финансирования участков. По словам Лопухина, также необходимо и восстановление 45% захоронений, так как кладбище находится в весьма ветхом состоянии.
Русских парижан хоронили на этом кладбище с 1927 года, с момента его основания Русским старческим домом.
Однако начиная с 1960 года местные власти систематически ставили вопрос о сносе кладбища. По их словам, данный участок требовался им для удовлетворения общественных нужд.
Известно, что на кладбище похоронен русский поэт Александр Галич, советский, британский и французский артист балета и балетмейстер Рудольф Нуреев, советский режиссёр Андрей Тарковский и его жена Лариса, русский писатель Иван Бунин, художники Коровины, поэтесса Зинаида Гиппиус и многие другие выдающиеся россияне.