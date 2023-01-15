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16:35 (мск), источник: Life.ru

Во Франции не приняли от России плату за места на кладбище, где похоронены 15 тысяч русских

Город во Франции Сент-Женевьев-де-Буа отказался принимать арендную плату России для возобновления аренды мест на местном кладбище, где похоронены несколько известных русских. Об этом пишет газета Le Monde.

Источник: РИА "Новости"

«В этом году город не принял денег от Кремля, позволяющих финансировать возобновление аренды российских участков», — сказал изданию глава Комитета по уходу за русскими православными захоронениями в Сент-Женевьев-де-Буа Николай Лопухин.

В материале указано, что с 2005 года российская сторона оплачивала аренду захоронений лиц, у которых не осталось родственников. Однако после отказа властей города принимать деньги от России комитет ищет альтернативные средства финансирования участков. По словам Лопухина, также необходимо и восстановление 45% захоронений, так как кладбище находится в весьма ветхом состоянии.

Русских парижан хоронили на этом кладбище с 1927 года, с момента его основания Русским старческим домом.

Согласно открытым данным, на нём упокоено около 15 тысяч русских более чем в пяти тысячах могилах.

Однако начиная с 1960 года местные власти систематически ставили вопрос о сносе кладбища. По их словам, данный участок требовался им для удовлетворения общественных нужд.

Известно, что на кладбище похоронен русский поэт Александр Галич, советский, британский и французский артист балета и балетмейстер Рудольф Нуреев, советский режиссёр Андрей Тарковский и его жена Лариса, русский писатель Иван Бунин, художники Коровины, поэтесса Зинаида Гиппиус и многие другие выдающиеся россияне.

Оксана Попова

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