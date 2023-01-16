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07:39 (мск), источник: Газета.Ру

Спикер молдавского парламента Гросу опроверг угрозу эскалации конфликта в Приднестровье

Спикер молдавского парламента Игорь Гросу в Бухаресте, на концерте по случаю Дня национальной культуры Румынии, заявил, что непосредственной опасности эскалации конфликта в Приднестровье нет.

Источник: Газета.Ру

Спикер молдавского парламента Игорь Гросу в Бухаресте, на концерте по случаю Дня национальной культуры Румынии, заявил, что непосредственной опасности эскалации конфликта в Приднестровье нет. Об этом пишет ТАСС.

«В настоящий момент мы не видим непосредственной опасности эскалации конфликта, войны в Приднестровье», — заявил Гросу.

Он добавил, что в самом Приднестровье ситуация напряженная. Озабоченность, по его словам, есть как среди населения, так и среди администрации.

«В целом приднестровцы не хотят эскалации», — заключил Гросу.

Ранее в Молдавии заявили о необходимости вывода войск России из Приднестровья мирным путем.

В Приднестровье находится оперативная группа российских войск, преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию Российской Федерации.

В конце декабря министр иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев заявил, что Кишинев разрушает основы переговорного процесса по приднестровскому урегулированию.

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