Спикер молдавского парламента Гросу опроверг угрозу эскалации конфликта в Приднестровье

Спикер молдавского парламента Игорь Гросу в Бухаресте, на концерте по случаю Дня национальной культуры Румынии, заявил, что непосредственной опасности эскалации конфликта в Приднестровье нет. Об этом пишет ТАСС.
«В настоящий момент мы не видим непосредственной опасности эскалации конфликта, войны в Приднестровье», — заявил Гросу.
Он добавил, что в самом Приднестровье ситуация напряженная. Озабоченность, по его словам, есть как среди населения, так и среди администрации.
Ранее в Молдавии заявили о необходимости вывода войск России из Приднестровья мирным путем.
В Приднестровье находится оперативная группа российских войск, преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию Российской Федерации.
В конце декабря министр иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев заявил, что Кишинев разрушает основы переговорного процесса по приднестровскому урегулированию.