В Кремле опровергли слухи о конфликте между «Вагнером» и Минобороны

«Мы думаем, что в основном этот конфликт существует в информационном пространстве. Страна должна знать, она знает своих героев, и она знает и героев, которые в наших вооруженных силах служат, и проявляют эти чудеса геройства, и знает героев из ЧВК “Вагнер”: и те, и другие навсегда будут в нашей памяти», — сказал Песков журналистам.
По его словам, утверждения о «конфликте» — продукт совершаемых противником информационных манипуляций.
«Иногда устраивают наши информационные противники, иногда наши с вами друзья ведут себя так, что таких врагов не надо, поэтому к этому надо спокойно относиться, все делают общее дело, все воюют за родину. Вот так к этому и надо относиться», — объяснил Песков.