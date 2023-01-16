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13:16 (мск), источник: © РИА Новости

В Кремле опровергли слухи о конфликте между «Вагнером» и Минобороны

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Утверждения о «конфликте» между Минобороны и группой «Вагнер» — это продукция информационных манипуляций, которые устраивают наши противники, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Мы думаем, что в основном этот конфликт существует в информационном пространстве. Страна должна знать, она знает своих героев, и она знает и героев, которые в наших вооруженных силах служат, и проявляют эти чудеса геройства, и знает героев из ЧВК “Вагнер”: и те, и другие навсегда будут в нашей памяти», — сказал Песков журналистам.

По его словам, утверждения о «конфликте» — продукт совершаемых противником информационных манипуляций.

«Иногда устраивают наши информационные противники, иногда наши с вами друзья ведут себя так, что таких врагов не надо, поэтому к этому надо спокойно относиться, все делают общее дело, все воюют за родину. Вот так к этому и надо относиться», — объяснил Песков.

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