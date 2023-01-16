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15:55 (мск), источник: РБК

В ЦВО начали создавать полевые гауптвахты для мобилизованных

В учебных центрах Центрального военного округа (ЦВО) будут оборудованы помещения для содержания задержанных и арестованных военнослужащих (гауптвахты), сообщил временно исполняющий обязанности командующего войсками округа Александр Линьков. Действующие уставы не предусматривают создание полевых гауптвахт для содержания военнослужащих, совершивших дисциплинарные правонарушения. Минобороны подготовило проект указа президента, чтобы это изменить.

Источник: РИА "Новости"

«Настоящим сообщаю, что командирам воинских частей-формирователям, ответственным за подготовку мобилизованных военнослужащих, даны соответствующие указания на организацию оборудования помещений воинской части для содержания задержанных военнослужащих, привлекаемых к дисциплинарной ответственности», — приводит ТАСС ответ генерал-майора на запрос депутата Госдумы Максима Иванова об организации гауптвахт в учебных центрах.

В декабре на Федеральном портале проектов нормативных актов был опубликован подготовленный Минобороны проект указа президента о необходимости создавать гауптвахты в полевых условиях для «принятия дополнительных мер ‎по предупреждению преступлений».

В пояснительной записке было указано, что развертывание таких гауптвахт «в местах временной дислокации воинских частей и соединений в полевых условиях, в том числе при проведении учений, ведении боевых действий и иных мероприятий, Уставом военной полиции и Уставом гарнизонной и караульной служб не предусмотрено». Минобороны предложило разрешить их создавать. Общественное обсуждение документа уже закончилось.

В октябре 2022 года Дума приняла закон, который разрешил мобилизовывать граждан с судимостью за тяжкие преступления. Авторами выступили председатель комитета по обороне Андрей Картаполов и его заместитель Андрей Красов. Они предложили изменить п. 4 ст. 17 ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации», запрещающий призывать граждан с неснятой или непогашенной судимостью за совершение тяжкого преступления.

Запрет сохранили лишь для осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, преступления, связанные с терроризмом, захват заложников, организацию незаконного вооруженного формирования, угон воздушного судна, незаконное обращение с ядерными материалами, государственную измену, сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством либо организацией, шпионаж, посягательство на жизнь государственного деятеля, насильственный захват власти.

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