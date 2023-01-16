Захарова ответила на отказ города во Франции принять оплату за кладбище

«Это какая-то “Некрофилия-2023”. Позор вопиющей бесчеловечной безнравственности. Париж, подчинившись стадному чувству, явился на войну с мертвыми? …Кладбище, которое даже в советское время было сохранено, теперь Париж делает заложником своего политического заболевания. И это при том, что могилы, например, солдат Наполеона в России неизменно поддерживаются в достойном состоянии», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она напомнила также, что Россия чтит память бойцов полка «Нормандия-Неман» времен Второй Мировой войны наравне со своими героями и бережно хранит память о них.
По предположению официального представителя МИД РФ, Париж «посылает сигнал всем “понаехавшим”, что они попадают в тотальную зависимость не только при жизни, но и после смерти».
«Знаете, что я скажу тем, кто уехал, потому что повелся на панику, крики предателей и стал жертвой либо чужого злого умысла, либо собственного малодушия (а оно случается со всеми)? Помните одно: если кто вас и примет, так это Родина… “Понять и простить” — это завсегда, даже когда категорически не согласны. Потому что своих не бросаем», — добавила также она.
Ранее газета Monde сообщила, что французский город Сен-Женевьев-де-Буа не принял от России средства на возобновление аренды мест на одноименном кладбище, где похоронены ряд известных русских личностей. По данным издания, с момента подписания соглашения между Москвой и французским городом в 2005 году Россия взяла на себя оплату аренды мест на кладбище, на которых похоронены люди без родственников.
На кладбище похоронены, в частности, писатель Иван Бунин, артист балета Рудольф Нуреев и поэтесса Зинаида Гиппиус Посольство РФ во Франции считает категорически неприемлемой ситуацию с отказом города Сен-Женевьев-де-Буа принимать оплату, однако на данном этапе речи о сносе могил не идет, заявили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии. Там отметили, что речь идет о 23 захоронениях соотечественников.
Крупнейшее русское кладбище Сен-Женевьев-де-Буа под Парижем было основано в 1927 году в результате первой волны русской иммиграции во Францию. Там захоронено около 15 тысяч русских эмигрантов.