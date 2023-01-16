Лондон объявил о поставках Украине танков Challenger 2 и БТР Bulldog

Кроме того, на Украину поставят батарею из восьми самоходных артиллерийских установок AS-90 калибра 155 мм, запас снарядов из 100 тыс. единиц, реактивные системы залпового огня GMLRS.
Уоллес заявил, что этот пакет помощи означает «значительное увеличение украинских возможностей».
Премьер Великобритании Риши Сунак ранее сообщал, что Лондон передаст Киеву эскадрон танков, состоящий из 14 машин.
Минобороны Великобритании после официального заявления о поставке на Украину британских танков Challenger 2 опубликовало кадры, на которых запечатлены возможности этих машин.
«Вот минута с Challenger 2, который делает то, что у него получается лучше всего», — написало ведомство, сопроводившее запись хэштегом «вместе с Украиной».
Танк поступил на вооружение британской армии в 1998 году. В случае передачи Украине партии Challenger 2 Великобритания станет первой страной, поставившей на Украину современные танки западного производства.
Бронетранспортеры FV432 Bulldog производились с начала 1960-х годов. В 1980-х годах их начали заменять на более современную технику, БМП Warrior и БТР Stormer. Тем не менее, эти боевые машины в модернизированном варианте успели принять участие в конфликтах в Ираке и Афганистане.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 7 января заявил, что Варшава хочет создать «коалицию стран» для передачи Киеву западных танков. От Польши и Германии Украина ожидает поставок танков Leopard 2. Источник телеканала Sky News ранее отмечал, что с учетом обсуждающихся поставок новых западных танков на Украину передача Киеву британских машин может стать особо значимой: она не «изменит правила игры», но этот шаг позволит преодолеть барьер, который до сих пор мешал союзникам предоставлять западные танки Украине из-за страха, что Россия сочтет такие действия чрезмерной эскалацией. Источник Financial Times в Минобороны Великобритании также указывал, что если страна отправит на Украину танки Challenger, то, скорее всего, за ними последуют американские танки M1 Abrams и танки Leopard.
В Кремле планы поставок современных западных танков на Украину оценивали негативно, но заявляли, что ситуацию они не поменяют. «Эти танки горят и будут гореть — так же, как остальные. Цели специальной военной операции будут достигнуты», — говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.