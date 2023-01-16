Пушилин заявил о взятии стратегически важного поселка вблизи Донецка

«Верхнее Водяное (к северу от Песок — ред.) под нашим контролем. Мы сейчас можем говорить, что в самые ближайшие дни мы увидим освобождение новых населенных пунктов» — заявил Пушилин в своем телеграм-канале.
Верхнее Водяное находится под Донецком. Он является одним из стратегических населенных пунктов при освобождении ДНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.