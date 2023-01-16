Спасатели объяснили, как правильно окунаться в прорубь Сколько можно находиться в воде и что сделать перед погружением
Фоторепортажи
40Cамые красивые и интересные снимки 2022 года
9Горячий и ароматный: подборка фактов о чае
22:32 (мск), источник: © РИА Новости

Пушилин заявил о взятии стратегически важного поселка вблизи Донецка

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Врио Главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о взятии поселка Верхнее Водяное под Песками вблизи Донецка.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Верхнее Водяное (к северу от Песок — ред.) под нашим контролем. Мы сейчас можем говорить, что в самые ближайшие дни мы увидим освобождение новых населенных пунктов» — заявил Пушилин в своем телеграм-канале.

Верхнее Водяное находится под Донецком. Он является одним из стратегических населенных пунктов при освобождении ДНР.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Расплющите Запад'. Немцы на митинге выступили в поддержку России
Россия уничтожит соседа одним 'Сарматом': названа новая цель Москвы
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
В Севастополе сообщили о десяти сбитых беспилотниках
Российская армия продолжила наступать на Донецком направлении
В Кремле опровергли слухи о конфликте между «Вагнером» и МО РФ
Песков: поставленные Украине британские танки «будут гореть»
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта