В Госдуму внесли проект о штрафах за продажу лекарств без рецепта

«Основные изменения касаются работы фармацевтов, чаще всего они нарушают закон и продают препараты без рецепта. Если раньше за незаконную торговлю наказывали руководителя и временно закрывали аптечную сеть, тогда страдал и бизнес, и покупатели, особенно в сельских районах, то сейчас жестче будут наказывать недобросовестных фармацевтов», — пояснила собеседница агентства.
Она уточнила, что им придется заплатить штраф в размере от 10 000 до 20 000 рублей, либо лишиться возможности работать в аптеке на срок от шести месяцев до года.
Штраф для индивидуальных предпринимателей предлагается установить на уровне от 50 до 100 тысяч рублей, для юрлиц — от 150 до 200 тысяч рублей.
Рукавишникова пояснила, что авторов законопроекта насторожила статистика. Так, в России за последние 13 лет почти в три раза увеличилось количество так называемых «лекарственных наркоманов». Чаще всего страдают зависимостью от опасных для психики препаратов подростки и молодые люди, и, как правило, затем они переходят на тяжелые наркотики, заключила сенатор.