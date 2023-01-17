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10:26 (мск), источник: © РИА Новости

В Госдуму внесли проект о штрафах за продажу лекарств без рецепта

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект о штрафах для фармацевтов и владельцев аптек за продажу лекарств без рецепта, сообщила РИА Новости автор документа, сенатор Ирина Рукавишникова. Поправки предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях.

Источник: © РИА Новости

«Основные изменения касаются работы фармацевтов, чаще всего они нарушают закон и продают препараты без рецепта. Если раньше за незаконную торговлю наказывали руководителя и временно закрывали аптечную сеть, тогда страдал и бизнес, и покупатели, особенно в сельских районах, то сейчас жестче будут наказывать недобросовестных фармацевтов», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что им придется заплатить штраф в размере от 10 000 до 20 000 рублей, либо лишиться возможности работать в аптеке на срок от шести месяцев до года.

Штраф для индивидуальных предпринимателей предлагается установить на уровне от 50 до 100 тысяч рублей, для юрлиц — от 150 до 200 тысяч рублей.

Рукавишникова пояснила, что авторов законопроекта насторожила статистика. Так, в России за последние 13 лет почти в три раза увеличилось количество так называемых «лекарственных наркоманов». Чаще всего страдают зависимостью от опасных для психики препаратов подростки и молодые люди, и, как правило, затем они переходят на тяжелые наркотики, заключила сенатор.

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