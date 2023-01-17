Шойгу анонсировал масштабные изменения в российской армии

«Президентом Российской Федерации принято решение по увеличению численности Вооруженных сил до полутора миллионов военнослужащих. Гарантированно обеспечить военную безопасность государства, защитить новые субъекты и критически важные объекты Российской Федерации возможно только за счет усиления ключевых структурных компонентов Вооруженных сил», — приводятся в релизе слова министра.
Речь идет в том числе и о новом военно-административном делении России.
Подчеркивается, что эти изменения потребуют компетентных решений от всех заместителей министра, главнокомандующих видами вооруженных сил, командующих войсками военных округов и родами войск.
«Шойгу особо обратил внимание на то, что все мероприятия должны быть объединены в Комплексный план наращивания состава и численности Вооруженных сил России и синхронизированы со сроками поставки по гособоронзаказу вооружения, военной и специальной техники и материальных средств, строительством инфраструктуры для размещения войск и обеспечением соответствующими ресурсами», — говорится в сообщении.
Министр также указал на важность комплектования войск военнослужащими по контракту, увеличение количества полигонов, в том числе на новых территориях России, а также на пересмотр учебных программ в соответствии с потребностями армии.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.