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12:08 (мск), источник: © РИА Новости

Шойгу анонсировал масштабные изменения в российской армии

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Масштабные изменения, в частности, увеличение численности, ждут российскую армию в период с 2023 по 2026 год, сообщила пресс-служба Минобороны по итогам совещания, проведенного главой ведомства Сергеем Шойгу.

Источник: © РИА Новости

«Президентом Российской Федерации принято решение по увеличению численности Вооруженных сил до полутора миллионов военнослужащих. Гарантированно обеспечить военную безопасность государства, защитить новые субъекты и критически важные объекты Российской Федерации возможно только за счет усиления ключевых структурных компонентов Вооруженных сил», — приводятся в релизе слова министра.

Речь идет в том числе и о новом военно-административном делении России.

Подчеркивается, что эти изменения потребуют компетентных решений от всех заместителей министра, главнокомандующих видами вооруженных сил, командующих войсками военных округов и родами войск.

«Шойгу особо обратил внимание на то, что все мероприятия должны быть объединены в Комплексный план наращивания состава и численности Вооруженных сил России и синхронизированы со сроками поставки по гособоронзаказу вооружения, военной и специальной техники и материальных средств, строительством инфраструктуры для размещения войск и обеспечением соответствующими ресурсами», — говорится в сообщении.

Министр также указал на важность комплектования войск военнослужащими по контракту, увеличение количества полигонов, в том числе на новых территориях России, а также на пересмотр учебных программ в соответствии с потребностями армии.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

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