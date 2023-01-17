В ЕР рассказали о депутатах, которые ушли на фронт

«Наши депутаты ГД, ушедшие на фронт, продлевают свои трехмесячные контракты и остаются в зоне СВО. Вслед за депутатом Госдумы Сергеем Соколом решение продолжить службу принял и наш товарищ Олег Голиков», — написал Турчак в своём Telegram-канале.
Он добавил, что депутаты «практически одновременно» написали заявления о добровольной мобилизации, они вместе проходили обучение и слаживание в Ростовской области.
«Вместе служат в БАРС “Каскад”. Это уже полноценная боевая команда, доставившая немало неприятных сюрпризов врагу. Остается в зоне СВО и наш коллега по Госдуме Евгений Первышов. Наравне с другими добровольцами он выполняет боевые задачи и не собирается домой — недавно уведомил партию, что хочет продлиться, несмотря на окончание контракта», — добавил политик.
По словам Турчака, все депутаты, которые ушли в зону спецоперации — «настоящие мужики», которые «плечом к плечу» с мобилизованными, контрактниками и другими добровольцами приближают общую победу.