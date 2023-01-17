Песков назвал вопросом этики отдых чиновников РФ за границей

«Нет, в данном случае здесь никаких, скажем так, аппаратных ограничений нет, это, скорее, этический вопрос, здесь каждый сам принимает решение. Разумеется, руководители в рамках вверенного коллектива могут с такими рекомендациями выступать, это совершенно нормально, тем более в нынешней ситуации», — сказал представитель Кремля во вторник в общении с журналистами.
Ранее губернатор Вологодской области Олег Кувшинников рекомендовал депутатам и чиновникам любого уровня воздержаться от проведения отпусков в зарубежных поездках после инцидента с депутатом регионального заксобрания Денисом Долженко, который в новогодние праздники выложил в интернете свое фото с пробежки в Дубае. Глава области попросил чиновников сосредоточиться на оказании помощи нуждающимся.