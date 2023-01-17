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Спецоперация на Украине
19:37 (мск), источник: Ведомости

Турчак призвал к скорейшему возвращению уехавших из страны россиян

Нужно сделать так, чтобы покинувшие страну россияне как можно скорее вернулись обратно, заявил журналистам первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Источник: РИА "Новости"

«Наша задача — максимально сделать так, чтобы те, кто уехал, как можно быстрее вернулись. За исключением тех, кто позволил себе выпады в отношении страны и Вооруженных сил», — сказал он.

Это важно для экономики страны, для семей и близких покинувших Россию людей, добавил сенатор.

Власти РФ «должны делать все», чтобы уехавшие россияне захотели вернуться, говорил 13 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал изымать имущество у граждан, которые уехали из РФ и негативно высказываются о стране, ее жителях и военных. Володин заявил, что УК РФ нужно дополнить статьей о конфискации имущества за экстремизм, реабилитацию нацизма и дискредитацию российской армии.

В конце декабря 2022 г. изымать имущество у уехавших за рубеж россиян, которые негативно высказываются о стране, предлагал сенатор Сергей Цеков. Конфискованные средства должны быть направлены участникам спецоперации, считает он.

Первым о необходимости принять меры к уехавшим в начале декабря заявил сенатор, глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас: «Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там [за рубежом], а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем».

Депутат-единоросс Андрей Исаев после этого говорил о том, что могут быть разработаны соответствующие поправки в законодательство.

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