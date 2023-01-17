21:22 (мск), источник: Daily Storm
Пушилин опроверг слухи о запрете на ношение бороды для российских военных в зоне СВО
Подобные идеи глава ДНР назвал абсурдными даже в теории.
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Глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал сообщения СМИ о том, что российским бойцам в зоне спецоперации намереваются запретить ношение бород, а также пользоваться личным транспортом и гаджетами. В Telegram- канале он указал, что подобные идеи являются абсурдными даже в теории.
«Связался с нашей комендатурой — никаких проверяющих с такими “гениальными” идеями не приезжало. Никаких подобных команд не спускалось», — сообщил Пушилин.