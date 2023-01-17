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21:25 (мск), источник: ТАСС

В Финляндии считают, что Украина сама должна принять решение о переговорах с РФ

Премьер-министр Финляндии Санна Марин отметила, что страна будет продолжать поддерживать украинцев.

Источник: Reuters

ЖЕНЕВА, 17 января. /ТАСС/. Премьер-министр Финляндии Санна Марин считает, что Украина должна самостоятельно принять решение о готовности к переговорам с Россией. Соответствующее заявление она сделала во вторник, во время дискуссионной сессии, проходящей в рамках Всемирного экономического форуме в Давосе.

«Украинцы должны сами решить, когда они будут готовы к переговорам, когда они будут готовы к заключению какого-либо мирного соглашения <…>», — подчеркнула премьер. «Мы [со своей стороны] будем поддерживать [их] столько, сколько будет нужно. 5 лет, 10 лет, 15 лет — сколько бы ни потребовалось, мы будем поддерживать Украину. И эта [помощь] не прекратится», — добавила она.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на брифинге 11 января в ответ на вопрос журналистов о возможности переговоров по Украине, что Россия всегда была готова решать проблемы путем переговоров, при этом достижение целей мирными политико-дипломатическим путями «является предпочтительным вариантом». В то же время он отметил, что украинские законы запрещают президенту этой страны вести диалог с Кремлем, а западные страны «не склонны разрешать Киеву проверять какую-то гибкость в этом вопросе». В связи с этим «говорить, что есть какие-то перспективы [переговоров с Украиной], не приходится», уточнил Песков.

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