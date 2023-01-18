Украина исключила для себя возможность переговоров, заявили в Кремле

«Но, судя по законодательству, Украина с правовой точки зрения исключает для себя возможность переговоров», — указал он.
Так Песков ответил на вопрос, приемлема ли для Москвы позиция Киева, в частности, требование репараций.
По сообщениям СМИ, пресс-секретарь Владимира Зеленского ранее заявил, что Украина не отказывается от переговоров. Но, по мнению Киева, мирное урегулирование должно основываться на определенном количестве принципов, в том числе денежных выплат.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, но киевский режим на законодательном уровне ввел запрет на них. Так, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что «не будет никакого “Минска-3”. При этом западные страны все чаще выступают за то, чтобы Киев продолжал боевые действия, а также поставляют ему вооружения и готовят украинских военных на своей территории.
В конце прошлого года президент Владимир Путин отмечал, что «мы готовы договариваться со всеми участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках, но это их дело — не мы же отказываемся от переговоров, а они».
В Кремле также подчеркивали, что мирное соглашение должно учитывать вхождение новых регионов в состав России.
Москва начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.