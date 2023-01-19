2022 год стал рекордным по числу беспорядков из-за еды и топлива

В прошлом году в 148 странах прошло 12,5 тыс. протестных акций, связанных с ростом цен на продовольствие, топливо и стоимость жизни, самые крупные из них были в Западной Европе, пишет Politico со ссылкой на Американский университет в Вашингтоне.
«Никогда прежде в мире не было задокументировано столько протестов против стоимости жизни, в основном по энергетическим причинам, за один год», — рассказала специалист университета по политике развития Наоми Хоссейн, отметив, что прежде «очагом» протестов была доступность еды, теперь огромное значение приобрела энергия.
Несмотря на снижение стоимости энергоносителей в Европе из-за аномально теплой погоды зимой, правительства не вырвались из сложной ситуации, добавил соавтор исследования Джеффри Халлок. Он указал, что помимо общим мотивов протестующих связывает «антиправительственный настрой».
Politico указывает, что нехватка продовольствия и энергии сильнее всего ударила по Глобальному югу (то есть по экономически менее развитым странам), однако все больше протестов возникают в более богатых странах Северного полушария.
В частности, напоминает газета, в сентябре демонстрации прошли в Риме, Неаполе и Миланы, на которых жители Италии сжигали свои счета за электроэнергию, в октябре протестующие во Франции потребовали от властей принять меры в связи с высокой стоимостью жизни, а в ноябре в Испании рабочие требовали повышения заработных плат, скандируя «зарплата или конфликт».
Среди прочего, протесты осенью прошлого года несколько раз прошли в Чехии, демонстранты требовали снижения цен на газ, отмечая, что республика должна быть у властей «на первом месте».