14:18 (мск), источник: РБК
Посольство объяснило отказы в выходе из гражданства действиями Эстонии
Враждебные действия Эстонии привели к сбоям в консульском обслуживании, заявили в российском посольстве.
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Посольство России в Эстонии объяснило причины ограничения и приостановки консульских услуг враждебными действиями эстонских властей. Об этом говорится в ответе посольства на запрос РБК. Накануне дипломатическое представительство сообщило, что временно прекратило прием заявлений о выходе из гражданства.
«Враждебные действия эстонских властей, намеренно препятствующих функционированию российской дипломатической миссии и ее консульского отдела, привели, к сожалению, к сбоям в консульском обслуживании граждан. В настоящее время консульский отдел посольства вынужден выполнять только неотложные действия», — говорится в сообщении.
В посольстве пообещали, что после реорганизации работы прием граждан по консульским вопросам, в том числе по вопросам гражданства, будет восстановлен. По плану это произойдет в феврале.
«Решение принято с целью добиться паритета или эквивалентности в численности должностей в посольстве», — заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.
В 2022 году Россия и западные страны поставили рекорд по взаимным высылкам дипломатов. К августу число выдворенных с Запада российских дипломатов превысило 550 человек, Россия выслала более 300.