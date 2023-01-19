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14:18 (мск), источник: РБК

Посольство объяснило отказы в выходе из гражданства действиями Эстонии

Враждебные действия Эстонии привели к сбоям в консульском обслуживании, заявили в российском посольстве.

Посольство России в Таллине, Эстония | Источник: РИА "Новости"

Посольство России в Эстонии объяснило причины ограничения и приостановки консульских услуг враждебными действиями эстонских властей. Об этом говорится в ответе посольства на запрос РБК. Накануне дипломатическое представительство сообщило, что временно прекратило прием заявлений о выходе из гражданства.

«Враждебные действия эстонских властей, намеренно препятствующих функционированию российской дипломатической миссии и ее консульского отдела, привели, к сожалению, к сбоям в консульском обслуживании граждан. В настоящее время консульский отдел посольства вынужден выполнять только неотложные действия», — говорится в сообщении.

В посольстве пообещали, что после реорганизации работы прием граждан по консульским вопросам, в том числе по вопросам гражданства, будет восстановлен. По плану это произойдет в феврале.

В начале января МИД Эстонии сообщил послу России в стране Владимиру Липаеву о необходимости сократить число российских дипломатов до восьми человек с 1 февраля 2023 года.

«Решение принято с целью добиться паритета или эквивалентности в численности должностей в посольстве», — заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

В 2022 году Россия и западные страны поставили рекорд по взаимным высылкам дипломатов. К августу число выдворенных с Запада российских дипломатов превысило 550 человек, Россия выслала более 300.

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