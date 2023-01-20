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09:58 (мск), источник: © РИА Новости

Назарбаев перенес операцию на сердце

АСТАНА, 20 янв — РИА Новости. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце, сообщил в Twitter пресс-секретарь экс-главы государства Айдос Укибай.

Источник: © РИА Новости

«Операция прошла успешно. Угрозы жизни первого президента нет. Сейчас он находится под наблюдением», — написал Укибай.

Операция прошла в Национальном научном кардиохирургическом центре под руководством известного кардиохирурга Юрия Пя.

В июле Назарбаеву исполнилось 82 года.

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