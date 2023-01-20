Исследование: вода с химикатами чище пресноводной рыбы Ученые надеются остановить производство вредных веществ, которые влияют на нас, животных, рыб и окружающую среду
Фоторепортажи
22Прощание с Инной Чуриковой
13Лучшие снимки ушедшего года
Главное
Спецоперация на Украине
11:59 (мск), источник: © РИА Новости

Путину доверяют 76 процентов россиян, показал опрос

ФОМ: Путину доверяют 76 процентов россиян, 78 процентов считают его работу хорошей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 76% россиян, 78% считают, что он хорошо работает на своем посту, следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение».

Большинство опрошенных «скорее доверяют» главе государства — таких 76%. «Скорее не доверяют» ему 15% респондентов. Ещё 9% затруднились с ответом.

Считают, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, 78% опрошенных, 11% уверены, что он работает скорее плохо. Затруднились с ответом 12% респондентов.

Опрос «ФОМнибус» провели 13—15 января среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов. Метод опроса — интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Британцы обрушились на жену Зеленского из-за реакции на крушение вертолета
Гальцев рассказал, как прогулялся по Львову в нацистской форме
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Путин Владимир