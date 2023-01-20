11:59 (мск), источник: © РИА Новости
Путину доверяют 76 процентов россиян, показал опрос
ФОМ: Путину доверяют 76 процентов россиян, 78 процентов считают его работу хорошей.
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 76% россиян, 78% считают, что он хорошо работает на своем посту, следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение».
Большинство опрошенных «скорее доверяют» главе государства — таких 76%. «Скорее не доверяют» ему 15% респондентов. Ещё 9% затруднились с ответом.
Считают, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, 78% опрошенных, 11% уверены, что он работает скорее плохо. Затруднились с ответом 12% респондентов.
Опрос «ФОМнибус» провели