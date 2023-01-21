10:19 (мск), источник: RT на русском
Анкара отменила визит министра обороны Швеции в Турцию
Турецкие власти отменили визит министра обороны Швеции Пола Йонсона в Турцию, который был намечен на 27 января.
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«На данный момент визит министра обороны Швеции Йонсона в Турцию 27 января является бессмысленным. Поэтому мы отменили визит», — сказал турецкий министр обороны Хулуси Акар, слова которого приводит Anadolu.
Агентство поясняет, что сторонники Рабочей партией Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической, получили разрешение шведской полиции на проведение антитурецкой демонстрации перед посольством Турции.
Как отмечал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, отношения Турции и Швеции могут стать более напряжёнными из-за ситуации с РПК.
Ранее турецкие власти приняли решение отменить визит спикера парламента Швеции Андреаса Норлена в Турцию из-за акции РПК в Стокгольме.