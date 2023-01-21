The Economist: Шольц своей стратегией еще больше втягивает Россию в конфликт на Украине

«Они привержены стратегии “варить лягушку на медленном огне”, согласно которой медленное и выверенное повышение боеспособности Украины еще больше втягивает Россию в проигрышную войну, не вызывая более широкой конфронтации», — говорится в статье.
Издание подчеркивает, что несмотря на то, что «недоброжелатели обвиняют канцлера Германии и большую часть немецкого истеблишмента, в том, что им трудно избавиться от инстинктивной осторожности и недоверия к России», их подход «оказался удивительно успешным».
При этом в статье отмечается, что затягивание с поставками танков очень сильно вредит Германии в дипломатическом плане. «Германия заплатила высокую цену своей репутацией за то, что неоднократно демонстрировала нежелание вмешиваться в войну», — указывают журналисты The Economist.
Ранее в бундестаге назвали «катастрофой» отсутствие решения по поставкам Германией танков Leopard 2 Украине.
Накануне на авиабазе Рамштайн в Германии прошла встреча представителей стран Запада, на которой обсуждалась военная помощь Украине. Участники встречи договорились о поставках систем ПВО и другого вооружения. Однако вопрос с поставками танков Leopard 2 остался открытым. Кроме того, США твердо решили пока не поставлять Украине свои танки Abrams.