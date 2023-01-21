Пасечник установил в ЛНР два дополнительных праздника

«Постановляю: установить, что в Луганской народной республике дополнительными нерабочими праздничными днями являются: 12 мая — День Луганской народной республики; 30 сентября — День воссоединения Луганской народной республики с Россией», — говорится в указе Пасечника, опубликованном на сайте врио главы ЛНР. Отмечается, что при совпадении выходного и праздничного дней выходной переносится на следующий после праздничного рабочий день.
Кроме того, в качестве нерабочих праздничных дней установлены православные праздники Светлое Христово Воскресенье (Пасха) и День Святой Троицы (Троица).
Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
ЛНР провозгласила независимость от Украины 12 мая 2014 года на основании результатов референдума, который состоялся накануне.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23—27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Президент РФ Владимир Путин позже выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.