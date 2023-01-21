15:18 (мск), источник: ТАСС
В Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ заняли на запорожском направлении новые рубежи
Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков добавил, что уничтожено более 30 украинских боевиков.
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МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Российские военные в ходе специальной военной операции заняли более выгодные рубежи на запорожском направлении, уничтожив более 30 украинских боевиков. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«На запорожском направлении в результате наступательных действий подразделениями Восточного военного округа заняты более выгодные рубежи и позиции. За сутки уничтожено более 30 боевиков, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная гаубица “Акация”, а также гаубица Д-20», — сказал он.