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15:59 (мск), источник: Ведомости

FT: Бразилия и Аргентина объявят о начале работы по созданию единой валюты

Бразилия и Аргентина на следующей неделе объявят о начале подготовки к созданию единой валюты, что может привести к образованию второго по величине валютного блока в мире. Об этом со ссылкой на официальных лиц сообщает газета Financial Times (FT).

По данным FT, страны намерены обсудить этот план на саммите в Буэнос-Айресе на следующей неделе. Внимание в создании единой валюты первоначально сосредоточат на ее способности стимулировать региональную торговлю и снизить зависимость от доллара. По словам министра экономики Аргентины Серхио Массы, странам предстоит изучить разные параметры будущей валюты — от фискальных вопросов до роли центральных банков.

«Я не хочу создавать ложных ожиданий. Это первый шаг на длинном пути, который предстоит пройти Латинской Америке», — сказал он FT.

Присоединиться к инициативе Бразилии и Аргентины пригласят и другие латиноамериканские страны, добавил министр.

По оценкам FT, на валютный союз, который охватит всю Латинскую Америку, будет приходиться около 5% мирового ВВП.

Тогда он станет вторым крупнейшим в мире блоком после европейского, доля которого составляет около 14% мирового ВВП в долларовом выражении. Масса прогнозирует, что реализация проекта займет много времени, отмечая, что Европе на создание евро потребовалось 35 лет.

Бразилия и Аргентина обсуждали идею создания единой валюты в последние несколько лет, однако договориться стороны не смогли из-за противодействия Центрального банка Бразилии, заявил FT неназванный чиновник. Привлекательность инициативы, как отмечается, более очевидна для Аргентины, поскольку годовая инфляция в стране приближается к 100%. По данным ЦБ страны, за первые три года президентства Альберто Фернандеса количество денег в публичном обращении увеличилось в четыре раза, а купюра в песо наибольшего номинала стоит менее $3.

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