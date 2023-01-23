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11:41 (мск), источник: Коммерсантъ

Президент Туркменистана гарантировал неприкосновенность своему отцу Бердымухамедову

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов 21 января подписал конституционный закон «О национальном лидере туркменского народа». Этот закон среди прочего обеспечил его отцу — экс-президенту Гурбангулы Бердымухамедову и членам его семьи право неприкосновенности.

Источник: AP 2022

21 января прошло совместное заседание парламента Туркменистана. На нем было принято решение о закреплении статуса национального лидера за экс-президентом Гурбангулы Бердымухамедовым. Он также возглавил созданный высший представительный орган народной власти — Халк Маслахаты (Народный совет). До этого Халк Маслахаты был верхней палатой парламента, нижнюю палату представлял Меджлис. После реорганизации парламент стал однопалатным.

«Национальный Лидер туркменского народа и члены его семьи обладают правом неприкосновенности. Право неприкосновенности также относится к его собственности и имуществу, находящемуся в собственности членов семьи», — говорится в законе (цитата по «Интерфаксу»). В том же законе говорится, что национальному лидеру и его семье предоставляется госзащита.

Бердымухамедов занимал пост президента Туркмении с 2007 по 2022 год. Сердар Бердымухамедов — его сын.

Лаура Кеффер

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