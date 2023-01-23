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18:43 (мск), источник: Life.ru

В Совфеде и Госдуме не одобрили нашумевший проект об усыновлении

Конституционный комитет Совета Федерации не одобрил правительственный законопроект, усложняющий порядок усыновления и опеки детей, в том числе и для родственников. Об этом сообщил глава комитета Андрей Клишас.

Источник: Reuters

«Поддерживаю позицию депутата Александра Хинштейна. Наш комитет направил в Госдуму отрицательное заключение на данный законопроект правительства», — написал он в своём телеграм-канале.

Как отметил Хинштейн, проект навёл много шума, ему поступило большое количество обращений от россиян, в результате чего он предложил на сегодняшнем Совете Госдумы перенести его рассмотрение.

«Совет ГД такой подход поддержал. Коллеги высказались о необходимости более детально и без спешки проработать эту инициативу», — отметил депутат.

А ранее в Госдуме предлагали создавать генетические паспорта для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. Как писал Лайф, с соответствующей инициативой выступил депутат Евгений Фёдоров. По его мнению, благодаря нововведению можно будет обладать полной информацией о состоянии здоровья ребят.

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