11:09 (мск), источник: ТАСС
Кабмин разрешил российским школьникам за рубежом получать аттестаты без итоговых экзаменов
МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому обучающиеся за границей российские школьники, не имеющие возможности сдать выпускные экзамены после 9 и 11 классов из-за действий недружественных стран, смогут получить документы об образовании по результатам промежуточной аттестации. Документ опубликован во вторник на сайте правительства.