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11:09 (мск), источник: ТАСС

Кабмин разрешил российским школьникам за рубежом получать аттестаты без итоговых экзаменов

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому обучающиеся за границей российские школьники, не имеющие возможности сдать выпускные экзамены после 9 и 11 классов из-за действий недружественных стран, смогут получить документы об образовании по результатам промежуточной аттестации. Документ опубликован во вторник на сайте правительства.

Источник: РИА "Новости"

«Российские школьники, которые учатся за границей и не смогут пройти государственную итоговую аттестацию (ГИА) из-за организационных сложностей, вызванных действиями недружественных иностранных государств, получат документы об образовании на основе промежуточной аттестации», — пояснили подробности в пресс-службе кабмина.

Возможность получить аттестат об образовании без сдачи итоговых экзаменов распространяется на «учеников, которые, проживая за границей, учатся в школах при посольствах, а также обучаются дистанционно или находятся на семейном обучении».

Кроме того, уточняется, что школьники из Донецкой и Луганской народных республик, приехавшие в Россию в первой половине 2022 года и закончившие 2021/2022 учебный год в российских школах, «могут выбрать один из двух вариантов действий. Первый — получить аттестаты об основном общем или среднем общем образовании по итогам промежуточной аттестации. Второй — сдать ГИА за 9-й класс или ЕГЭ в соответствии с существующим порядком.».

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