Пушилин сообщил об успехах российских военных на Угледарском направлении

«На угледарском направлении есть успехи в районе Великой Новоселовки. Что касается самого Угледара и Павловки, этого участка, идут постоянные артдуэли, позиционная борьба. Каких-то рывков наши подразделения за последние дни не делали», — сказал он в эфире «Соловьев Live».
По его словам, войска продвигаются и на Авдеевском направлении, пусть и с трудностями.
«Это, наверное, чуть ли ни одно из самых сложных направлений именно в данный период времени. Но у ребят боевой настрой, и есть определенные перспективы, чтобы перерезать пути снабжения противника», — добавил врио руководителя республики.
Ранее Пушилин также заявил, что ситуация в районе Артемовска близка к оперативному окружению. Как утверждается, у украинских войск осталась «буквально одна дорога», по которой «относительно безопасно» можно добраться до города. Накануне также сообщалось о зачистке Краснопольевки и Двуречья.