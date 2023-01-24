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11:43 (мск), источник: © РИА Новости

Пушилин сообщил об успехах российских военных на Угледарском направлении

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Российские подразделения продвигаются на Угледарском направлении в районе населенного пункта Великая Новоселовка, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«На угледарском направлении есть успехи в районе Великой Новоселовки. Что касается самого Угледара и Павловки, этого участка, идут постоянные артдуэли, позиционная борьба. Каких-то рывков наши подразделения за последние дни не делали», — сказал он в эфире «Соловьев Live».

По его словам, войска продвигаются и на Авдеевском направлении, пусть и с трудностями.

«Это, наверное, чуть ли ни одно из самых сложных направлений именно в данный период времени. Но у ребят боевой настрой, и есть определенные перспективы, чтобы перерезать пути снабжения противника», — добавил врио руководителя республики.

Ранее Пушилин также заявил, что ситуация в районе Артемовска близка к оперативному окружению. Как утверждается, у украинских войск осталась «буквально одна дорога», по которой «относительно безопасно» можно добраться до города. Накануне также сообщалось о зачистке Краснопольевки и Двуречья.

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