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Спецоперация на Украине
12:16 (мск), источник: РБК

Лукашенко заявил о предложении Украины заключить пакт о ненападении

Украина предложила Белоруссии заключить пакт о ненападении. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает БелТа.

Источник: Reuters

По словам белорусского президента, со стороны Киева идут противоречивые сигналы: «С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались».

С другой, утверждает он, западные страны продолжают готовить на Украине «боевиков и экстремистов» и вооружать их. «Польша, Литва вообще очумели. Зачем это им надо? Не понятно. Поэтому мы вынуждены жестко реагировать», — сказал Лукашенко.

Президент добавил, что Белоруссии «по периметру хватает вопросов» — и в воздушном пространстве, и на земле.

Минск с осени прошлого года регулярно выступает с обвинениями в адрес Украины, утверждая, что та планирует нанести удар по территории республики. С октября в Белоруссии развернута совместная с Россией группировка войск, которая, по заверению Минобороны, выполняет «сугубо оборонительные задачи». В январе в республике стартовали летно-тактические учения, в которых участвуют авиационные подразделения вооруженных сил Белоруссии и ВКС России.

В Киеве обвинения Минска отрицают; власти называют происходящее в Белоруссии попыткой отвлечь внимание Украины, из-за чего Киев вынужден держать на границе с республикой группировку войск и не перебрасывать их на другие направления. Осенью 2022 года президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести международную миссию на границе с Белоруссией, чтобы «исключить провокации». Он заверил, что Украина «заинтересована только в своем территориальном суверенитете» и не планирует военных действий против Минска.

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