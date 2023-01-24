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14:38 (мск), источник: Ведомости

Минобороны сообщило о продолжении наступательных действий на Донецком направлении

В минувшие сутки российские войска продолжили наступательные действия на Донецком направлении, говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«На Донецком направлении продолжены наступательные действия подразделений Южного военного округа. Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение подразделениям 25-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Северск Донецкой Народной Республики», — рассказали там.

В результате ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, одну РСЗО «Град» и гаубицу «Мста-Б».

На остальных направлениях ВС России продолжили наносить удары по позициям ВСУ.

На Краснолиманском направлении были уничтожены артиллерийская система М-777 и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-37, а на Запорожском — самоходная гаубица «Акация», а также две гаубицы Д-20 и Д-30.

Кроме этого, был поражен пункт управления 57-й отдельной механизированной бригады ВСУ и склад ракетно-артиллерийского вооружения в районах Артемовска и Новоукраинки.

23 января Минобороны сообщило о взятии под контроль села Краснополье в ДНР.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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