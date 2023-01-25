В Госдуме назвали преимущества российских Т-90 перед немецкими Leopard

«Танки Leopard неплохие, я скажу даже, что по ряду характеристик более эффективны, чем Abrams. Но тем не менее если сравнивать с нашими Т-90, то они существенно уступают в огневой мощи и в бронезащите, включая ее активную составляющую», — сказал депутат в среду в эфире телеканала «Россия-24».
Кроме того, парламентарий подчеркнул, что российские танки уже прошли проверку в ходе специальной военной операции и показали себя «с самой лучшей стороны».
Во вторник издание Der Spiegel сообщило о решении Берлина поставить Украине танковую роту Leopard 2 из запасов Бундесвера. Кроме того, правительство Германии планирует предоставить Польше и ряду других стран разрешение на экспорт Киеву такого рода техники.