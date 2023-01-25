В Египте нашли 16-метровый папирус с текстами из «Книги мертвых» Настолько полных текстов не находили уже сто лет
Фоторепортажи
26Финалистки конкурса «Мисс Вселенная»
22Прощание с Инной Чуриковой
12:46 (мск), источник: ТАСС

В Госдуме назвали преимущества российских Т-90 перед немецкими Leopard

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Немецкие танки Leopard 2 по ряду характеристик более эффективны, чем американские Abrams, но уступают российским Т-90 в огневой мощи и бронезащите. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Танки Leopard неплохие, я скажу даже, что по ряду характеристик более эффективны, чем Abrams. Но тем не менее если сравнивать с нашими Т-90, то они существенно уступают в огневой мощи и в бронезащите, включая ее активную составляющую», — сказал депутат в среду в эфире телеканала «Россия-24».

Кроме того, парламентарий подчеркнул, что российские танки уже прошли проверку в ходе специальной военной операции и показали себя «с самой лучшей стороны».

Во вторник издание Der Spiegel сообщило о решении Берлина поставить Украине танковую роту Leopard 2 из запасов Бундесвера. Кроме того, правительство Германии планирует предоставить Польше и ряду других стран разрешение на экспорт Киеву такого рода техники.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Этим объяснялось, почему машины, прибывающие в Ленинград, проваливались реже, чем те, что выезжали из города
Елена Зеленская в Давосе представила "формулу мира" от своего супруга
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта