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01:44 (мск), источник: ТАСС

Рогов сообщил о попытке ВСУ форсировать Днепр у Новой Каховки

Разведка вовремя обнаружила перемещение противника, рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией».

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

ГЕНИЧЕСК, 26 января. /ТАСС/. ВС Украины в ночь на четверг попытались форсировать Днепр у Новой Каховки, силы РФ открыли огонь. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Сегодня ночью боевики ССО (Силы специальных операций — прим. ТАСС) ВСУ попытались скрыто прорваться на наш берег из района островов у Новой Каховки. Незваные гости были встречены огнем наших защитников — разведка вовремя обнаружила перемещение врага, передала координаты артиллерии и открыла огонь», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что «бой идет уже свыше получаса».

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