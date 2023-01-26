01:44 (мск), источник: ТАСС
Рогов сообщил о попытке ВСУ форсировать Днепр у Новой Каховки
Разведка вовремя обнаружила перемещение противника, рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией».
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
ГЕНИЧЕСК, 26 января. /ТАСС/. ВС Украины в ночь на четверг попытались форсировать Днепр у Новой Каховки, силы РФ открыли огонь. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Сегодня ночью боевики ССО (Силы специальных операций — прим. ТАСС) ВСУ попытались скрыто прорваться на наш берег из района островов у Новой Каховки. Незваные гости были встречены огнем наших защитников — разведка вовремя обнаружила перемещение врага, передала координаты артиллерии и открыла огонь», — написал Рогов в своем Telegram-канале.
Он добавил, что «бой идет уже свыше получаса».