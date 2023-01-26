03:17 (мск), источник: RT на русском
Новый посол США Трейси приехала в Россию
Американское посольство заявило, что новый посол США в России Линн Трейси приехала в Москву.
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Об этом дипведомство сообщило на своей странице в Twitter.
«С возвращением в Россию, посол Трейси!» — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что новый посол США в России Трейси прибудет в Москву до конца января. Также известно, что посол России Анатолий Антонов встретился в Вашингтоне с новым послом США в Москве Линн Трейси.