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03:17 (мск), источник: RT на русском

Новый посол США Трейси приехала в Россию

Американское посольство заявило, что новый посол США в России Линн Трейси приехала в Москву.

Источник: РИА Новости/Sputnik

Об этом дипведомство сообщило на своей странице в Twitter.

«С возвращением в Россию, посол Трейси!» — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что новый посол США в России Трейси прибудет в Москву до конца января. Также известно, что посол России Анатолий Антонов встретился в Вашингтоне с новым послом США в Москве Линн Трейси.

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