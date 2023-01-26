Президента Татарстана переименуют в раиса без переходного периода

Законопроект о внесении поправок в конституцию Татарстана, предлагающий изменить наименование высшего должностного лица Татарстана на «глава — раис Республики Татарстан», был принят парламентом республики 23 декабря 2022 года. При этом он содержал переходные положения, согласно которым новое наименование будет применяться только к вновь избранному высшему должностному лицу Татарстана, наименование же должности действующего президента республики планировалось сохранить до окончания срока его полномочий (до 2025 года).
«Принятый закон содержит переходные положения, в соответствии с которыми новое наименование… будет применяться только к вновь избранному высшему должностному лицу Республики Татарстан. Однако после проведения дополнительных консультаций… было принято решение отказаться от переходного периода», — сказал председатель комитета госсовета по госстроительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин на заседании парламента в четверг.
Он уточнил, что в целом изменения вносятся в шесть разделов, включающие 60 статей конституции республики. Кроме того, законопроектом вводятся две новые статьи, 25 норм конституции республики предлагается признать утратившими силу.
Депутаты парламента большинством голосов приняли новую редакцию поправок в основной закон республики.