Бразилия отказалась отправлять ФРГ танковые боеприпасы для передачи Украине

Речь идет о боеприпасах для танков Leopard 1. По информации Folha de S.Paulo, на сегодняшний день эти танки используют всего четыре страны, одна из которых — Бразилия. Источники газеты сообщили, что действующий на тот момент главком сухопутных войск Бразилии Жулио Сезар Арруда сам поднял этот вопрос на обсуждение с президентом перед своей отставкой.
Он говорил, что за передачу этих боеприпасов Бразилия могла получить от Германии около $5 млн. При этом он допустил, что можно запретить ФРГ передать боеприпасы Украине.
Лула да Силва отказал Германии, заявив, что «не нужно провоцировать русских».
В 2022 году, подчеркивает газета, Германия уже обращалась к Бразилии с аналогичным запросом. Тогда Берлин просил выкупить боекомплекты для зенитных самоходных установок Gepard. ФРГ объявила об их поставке ВСУ 21 июня. Бразилия придерживается позиции нейтралитета в отношении военного конфликта на Украине, в связи с чем отказывается от поставок ВСУ вооружений и военной техники.