Редкие дальневосточные леопарды попали на видео Ролик покажут на выставке Национального музея естественной истории.
Фоторепортажи
13Лучшие снимки ушедшего года
14Крещенские купания в России
14:53 (мск), источник: Lenta.Ru

В Минобороны заявили об успешном наступлении на двух направлениях

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили успешное наступление на двух направлениях в ходе СВО. Об этом в субботу, 28 января, сообщили журналистам в Минобороны России.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Как заявили в ведомстве, российские военные за минувшие сутки нанесли огневое поражения противнику на южно-донецком и запорожском направлениях, в частности в районах населенных пунктов Новомайорское, Новоселка и Угледар в Донецкой народной республике (ДНР) и Луговское в Запорожской области. В общей сложности на данном направлении удалось уничтожить до 70 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, Вооруженные силы России ликвидировали два склада, где хранились боеприпасы и военная техника ВСУ. В результате украинские военные лишились самоходной гаубицы «Гвоздика», трех гаубиц Д-20 и Д-30, двух пикапов, трех боевых бронированных машин и двух боевых машин пехоты.

Ранее в январе командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский сравнил Угледар с Куликовым полем. По его словам, боевые действия идут с переменным успехом, на одних участках продвигаются российские Вооруженные силы, на других — украинские военные, артиллерия и танки работают с обеих сторон.

Справка
Перестановки в руководстве военной операции на Украине. Что важно знать

Шойгу сменил главу объединенной группировки войск на Украине. Вместо генерала Суровикина ее возглавил начальник Генштаба Герасимов. Что известно о перестановках в руководстве военной операцией.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Медведчук заявил об исчезновении Украины
В отношении Слепакова попросили возбудить уголовное дело
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта