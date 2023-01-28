В Минобороны заявили об успешном наступлении на двух направлениях

Как заявили в ведомстве, российские военные за минувшие сутки нанесли огневое поражения противнику на южно-донецком и запорожском направлениях, в частности в районах населенных пунктов Новомайорское, Новоселка и Угледар в Донецкой народной республике (ДНР) и Луговское в Запорожской области. В общей сложности на данном направлении удалось уничтожить до 70 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Кроме того, Вооруженные силы России ликвидировали два склада, где хранились боеприпасы и военная техника ВСУ. В результате украинские военные лишились самоходной гаубицы «Гвоздика», трех гаубиц Д-20 и Д-30, двух пикапов, трех боевых бронированных машин и двух боевых машин пехоты.
Ранее в январе командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский сравнил Угледар с Куликовым полем. По его словам, боевые действия идут с переменным успехом, на одних участках продвигаются российские Вооруженные силы, на других — украинские военные, артиллерия и танки работают с обеих сторон.