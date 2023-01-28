Sun узнала об опасениях Британии из-за риска захвата Challenger Россией

Источники в британском Минобороны заявили, что если хотя бы один танк перейдет России, это «будет кошмаром», поскольку российские военные смогли бы свободно изучать броню и то, как ее пробить.
Высшее руководство Британии работает с верховным командованием Украины, чтобы гарантировать, что британские танки можно будет оттащить в безопасное место, если один из них будет выведен из строя.
«Если танк уничтожен или выведен из строя, первым вариантом всегда является попытка самовосстановления. Вы буксируете его другим танком или используете специализированную бронированную ремонтно-эвакуационную машину, которая выглядит как танк с краном. Наихудший сценарий заключается в том, что танк уничтожается, когда линии обороны рушатся и начинается отступление», — отметил источник.
Великобритания планирует отправить на Украину 14 танков Challenger 2 до конца марта. Наряду с танками Challenger 2 и другим вооружением Лондон отправит Киеву более 200 единиц бронетехники.
В пакет военной помощи войдут бронированные ремонтно-эвакуационные машины, батарею из восьми самоходных артиллерийских установок AS-90 калибра 155 мм, запас снарядов из 100 тыс. единиц, реактивные системы залпового огня GMLRS.
Challenger 2 — основной боевой танк Сухопутных войск Великобритании, разработанный компанией BAE Systems в 1994 году. Он оснащен 120-мм нарезной пушкой L30A1 и двумя 7,62-мм пулеметами. Эффективная дальность стрельбы — 8 км. Challenger 2 является одним из наиболее тяжелых западных танков — его масса почти 75 т.