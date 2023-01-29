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08:51 (мск), источник: © РИА Новости

Рябков пояснил, зачем США решились на поставки танков Киеву

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Заявления Вашингтона о том, что поставки Киеву танков Abrams не являются эскалацией, — это отрицание очевидного, США пошли на этот шаг еще и для того, чтобы подровнять общенатовскую шеренгу, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Он подчеркнул, что отправка танкового батальона на Украину — это «крайне деструктивный шаг» со стороны США, в том числе с точки зрения «попытки реализовать выраженный эскалационный сценарий на Украине».

«Парадоксальным образом американские официальные лица утверждают, что поставки более широкой номенклатуры все более современных систем, в том числе тяжелых систем на Украину, — это не эскалация. И вообще в последнее время прямых цитат из Оруэлла очень много в высказываниях и американских представителей и натовских: “мир — это война” — буквально то, что произносится каждый день с высоких трибун и высоких кабинетов на Западе… Так и сейчас после решения по направлению танков Abrams в значительном количестве, начинаются рассуждения о том, что это не эскалация. Отрицание очевидного», — сказал Рябков.

«Американцы пошли на этот шаг, чтобы опять подровнять общенатовскую шеренгу, свой строй, провести расчет “на первый, второй”. Все это в таком виде реализуется на глазах у международного сообщества, которое, как я понимаю, испытывает нарастающую обеспокоенность тем, куда толкает мир эта западная группа безответственных, если не сказать потерявших разум политиков или политиканов», — подчеркнул замминистра.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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